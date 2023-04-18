Bloomberg: Макрон обратится к Китаю со своим планом разрешения конфликта на Украине

Париж, , 11:17 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обратиться к Китайской Народной Республике с планом, который может привести к разрешению конфликта на Украине дипломатическим путём. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщило издание Bloomberg.

Отмечается, что французский президент поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну провести ряд переговоров с заведующим Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И с целью создания структуры, которую было бы возможно использовать в качестве основы для будущих переговоров.

План Эммануэля Макрона предполагает, что переговоры между Россией и Украиной по прекращению боевых действий и урегулированию конфликта состоятся уже этим летом. При этом Киеву будут предоставлены все возможные долгосрочные гарантии безопасности.

Ранее председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе переговоров с Макроном предложил французскому коллеге внести свой план урегулирования украинского кризиса. По словам китайского лидера, КНР готова поддержать инициативу Франции.

При этом на Западе назвали визит Эммануэля Макрона в Китай неудачным, так как президенту Франции не удалось убедить Си Цзиньпина использовать свои рычаги давления на Россию, чтобы положить конец конфликту.