Париж, 18 апреля, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обратиться к Китаю с планом, призванным разрешить конфликт на Украине дипломатическим путём. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Отмечается, что французский президент поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну провести ряд переговоров с заведующим Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И с целью создания структуры, которую было бы возможно использовать в качестве основы для будущих переговоров.

План Эммануэля Макрона предполагает, что переговоры между Россией и Украиной по прекращению боевых действий и урегулированию конфликта состоятся уже этим летом. При этом Киеву будут предоставлены все возможные долгосрочные гарантии безопасности.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с Макроном предложил французскому коллеге внести свой план урегулирования украинского кризиса. По словам китайского лидера, КНР готова поддержать инициативу Франции.

При этом на Западе назвали визит Эммануэля Макрона в Китай неудачным, так как президенту Франции не удалось убедить Си Цзиньпина использовать свои рычаги давления на Россию, чтобы положить конец конфликту.