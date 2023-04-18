Системы видеонаблюдения в Москве используют для поиска призывников
Военком Локтев заявил об использовании камер для поиска призывников в Москве
Москва, 18 апреля, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев в интервью ТАСС 18 апреля заявил, что столичная система видеонаблюдения используется для определения места жительства московских призывников.
«Для определения места жительства призывника используются системы видеонаблюдения города Москвы, по указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них», — сказал собеседник агентства.
Также Локтев назвал основной причиной неявки призывников в военный комиссариат проживание не по месту регистрации, из-за чего возникают сложности с вручением повестки.
Ранее сообщалось, что все призывники, поступившие на военную службу весной этого года, будут направлены в пункты постоянной дислокации. По словам военного комиссара, призывников не будут направлять в Донецкую и Луганскую Народные Республики а также в Херсонскую и Запорожскую области для прохождения военной службы.