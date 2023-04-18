Военный комиссар Москвы уточнил, что призывников не направят в новые регионы России

Москва, , 04:22 — REGNUM Призывников, поступивших на военную службу весной текущего года, не будут направлять для прохождения военной службы в Донецкую и Луганскую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую области. Об этом 17 апреля сообщил военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев в беседе с ТАСС.

Повестка. Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации. Сразу хочу отметить: в Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также Херсонскую и Запорожскую области граждан, призванных на военную службу в весеннюю призывную кампанию 2023 года, направлять не будут», — указал Локтев.

Как уточнил военный комиссар Москвы, около трети призывников направят в учебные соединения и воинские части, где они за пять месяцев обучения получат военно-учётную специальность и будут направлены в войска для эксплуатации военной техники и современных образцов вооружения.

Весенний призыв текущего года ничем не будет отличаться от предыдущих, он будет проходить по сложившимся правилам в установленные сроки с 1 апреля по 15 июля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным Генштаба ВС РФ, весенняя призывная кампания в России проходит в плановом порядке, повестки получили 52 тысячи граждан.