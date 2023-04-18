Блинкен рассказал о состоянии здоровья арестованного в России журналиста WSJ Гершковича

Москва, , 10:13 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал о состоянии здоровья заключенного в России под стражу по уголовному делу о шпионаже в пользу Вашингтона журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Эван Гершкович © Сергей Савостьянов/ТАСС

«Что касается Эвана Гершковича, то посол [США в РФ Линн] Трейси и заведующий консульским отделом смогли посетить его в тюрьме в Москве. Я могу сказать, основываясь на словах Трейси, что он физически здоров и находится в хорошем расположении духа», — сказал Блинкен 18 апреля в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД G7 в Японии.

Также госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон продолжает настаивать на незаконности заключения Гершковича под стражу и призывает к его немедленному освобождению.

Посол США в России Линн Трейси посетила журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в СИЗО «Лефортово» в Москве в понедельник, 17 апреля. По её словам, репортёр находится в хорошем физическом и эмоциональном состоянии.

Корреспондента московского бюро американского издание WSJ задержали 30 марта в Екатеринбурге. В ФСБ заявили, что Гершкович занимался противоправной деятельностью, а именно — шпионажем в интересах американского правительства.