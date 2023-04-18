Вашингтон, 18 апреля, 2023, 08:47 — ИА Регнум. Возможный обход Россией установленного западными странами потолка цен на российскую нефть обнаружило управление контроля за иностранными активами министерства финансов США (OFAC). Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Отмечается, что имеется в виду якобы использование российской стороной портов в Тихом океане, через которые, по данным OFAC, российская нефть может продаваться по цене выше установленного Западом потолка. При этом указывается, что такие продажи могут производиться при поддержке граждан США.

Также уточняется, что указанные лица «могут не знать, что они оказывают скрытые услуги с российской нефтью», которая продается по цене выше ограничений, так как не относящиеся к США люди, тоже участвующие в этих операциях, могут предоставлять американцам неполную или ложную документацию.

По данным американского минфина, ряд нефтяных танкеров может осуществлять манипуляции автоматическими системами идентификации для скрытия нахождения в Козьмино или других портах России. Помимо этого, как указывает ведомство, для скрытия российского происхождения нефти может быть использована маскировка перегрузки нефти с одного танкера на другой.

Ограничение цен на поставляемую морем нефть из России на уровне 60 долларов за баррель было введено Западом 5 декабря 2022 года. В ответ российская сторона с 1 февраля запретила поставки нефти за границу лицам, в контрактах с которыми косвенно предусматривается использование механизма потолка цен.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что Будапешт не откажется от российских энергоресурсов из-за чужих интересов. Он подчеркнул, что для Венгрии важны российские нефть и газ, без которых ни при каких усилиях нельзя будет решить вопрос энергоснабжения.