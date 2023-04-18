Донецк, , 08:22 — REGNUM Подразделения Вооружённых сил Украины при попытке контрнаступления столкнутся с эффективными и продуманными инженерными оборонительными укреплениями, рассказали военные эксперты испанской газете El País.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По мнению военных аналитиков, российские военные инженеры выстроили эффективную линию оборонительных укреплений вдоль всей линии соприкосновения. Отмечается, что сооружения станут существенной проблемой для ВСУ в случае весеннего контрнаступления.

«Нет более сложной задачи, чем спланировать и провести комбинированное наступление с привлечением всех родов войск на хорошо подготовленную линию обороны с различными препятствиями из танковых рвов, траншей, мин», — приводит El País слова одного из военных экспертов.

Для успешного наступления Вооружённым силам Украины необходимо иметь как минимум трёхкратное численное преимущество. При этом, как подчёркивают эксперты, украинская сторона неизбежно понесёт существенные потери как в живой силе, так и в технике.

Накануне журналисты американского издания Newsweek, опираясь на просочившиеся в Сеть секретные документы Пентагона, предположили, что наступление ВСУ намечено на 30 апреля. Как заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, наступление украинской армии начнётся «в ближайшее время», а главной целью Киева станет взятие под контроль Крыма и территорий Донбасса.