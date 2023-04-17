Newsweek: США с союзниками готовят Украину к контрнаступлению, запланированному на 30 апреля

Вашингтон, , 12:28 — REGNUM США вместе со своими союзниками активно готовят Украину к контрнаступлению 30 апреля. Об этом 17 апреля сообщает журнал Newsweek со ссылкой на выложенные в интернет секретные документы.

Полигон НАТО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Поставка и поддержка направляются на Украину перед украинским наступлением, запланированным на 30 апреля», — говорится в сообщении.

Уточняется, что США и их союзники в этом вопросе «смотрят в будущее», в связи с чем ведут подготовку Украины к проведению контрнаступления нынешней весной.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что наступление ВСУ начнётся «в ближайшее время». Он добавил, что Киев хочет захватить Крым и Донбасс и «глубоко уверен» в своих намерениях.

В воскресенье газета The Financial Times со ссылкой на британских военных экспертов сообщила, что украинские силы при контрнаступлении будут уничтожены из-за отсутствия поддержки с воздуха. По мнению специалистов, при наступлении ВСУ могут встретить хорошо укреплённые позиции, заминированные поля и противотанковые рвы.