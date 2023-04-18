Вашингтон, 18 апреля, 2023, 05:32 — ИА Регнум. Соединённые Штаты должен возглавлять нормальный и здравомыслящий человек. Такое заявление сделал 17 апреля американский бизнесмен Илон Маск в интервью Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«На посту президента мне бы хотелось видеть нормального человека со здравым смыслом. Было бы здорово», — указал Маск.

При этом бизнесмен уверяет, что сам он на президентских выборах голосовал за действующего американского лидера Джозефа Байдена. Однако Маск отметил, что выбора у него, по сути, не было.

«Быть президентом — не самая весёлая задача», — отметил Маск.

Действующему главе Белого дома Байдену уже исполнилось 80 лет, он является самым возрастным президентом США в истории. Несмотря на уверения медиков в том, что здоровье Байдена позволяет ему справляться с обязанностями президента, время от времени американский лидер попадает в курьёзные ситуации, которые заставляют сомневаться в этом утверждении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден во время выступления на заводе в Миннесоте пытался найти мэра Миннеаполиса, который вообще не присутствовал на мероприятии.