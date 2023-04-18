Париж, 18 апреля, 2023, 03:12 — ИА Регнум. Серия спонтанных акций протеста прошла в городах Франции после телеобращения французского президента Эммануэля Макрона, посвященного спешному принятию в стране пенсионной реформы, сообщает газета Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

Глава государства в ходе своей речи заявил, что общество «очевидно» не приняло реформу. Он выразил сожаление по поводу того, что «консенсус по инициативе так и не был найден».

Выступление президента подтолкнуло граждан выйти на улицы, чтобы устроить «марш пустых кастрюль». Они стучали ложками и кастрюлями, показывая свое недовольство словами Макрона.

Демонстранты заявили, что выступление французского лидера говорит о его незаинтересованности в общественном диалоге. Акции охватили Париж, Леон, Страсбург, Тулузу, Нант, Ренне и Бордо.

Демонстрации перерастали в беспорядки, участники которых устраивали поджоги.

Как сообщало ИА REGNUM, Эммануэль Макрон утвердил закон о пенсионной реформе во Франции 15 апреля. Документ начнет действовать с осени 2023 года.

Он предполагает повышение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Подписание закона сопровождалось массовыми акциями протеста по всей стране.