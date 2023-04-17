Париж, 17 апреля, 2023, 23:23 — ИА Регнум. Закон о пенсионной реформе, включающей повышение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет, вступит в силу предстоящей осенью. Об этом 17 апреля заявил президент Франции Эммануэль Макрон в своём обращении к согражданам.

Никита Устинов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Изменения, предусмотренные этим законом, вступят в силу, начиная с этой осени», — уточнил французский лидер.

Как пояснил Макрон, пенсионная реформа была необходима и она будет гарантией получения пенсии каждого гражданина Франции, а также позволит создать больше благ для страны. При этом президент Франции указал, что достигнуть согласия между властями и профсоюзами по вопросу пенсионной реформы не удалось. Макрон выразил сожаление по этому поводу и заявил, что из создавшейся ситуации необходимо всем извлечь уроки.

Среди планов по улучшению жизни страны, Макрон назвал повышение занятости, принятие мер по обеспечению общественного порядка (создание более 200 бригад жандармерии и наём 10 тыс. судей), модернизация школьной системы (повышение зарплат учителей и усиление поддержки учащихся). Президент Франции отметил, что детали плана будут изложены начиная со следующей недели премьер-министром.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Франции Макрон подписал закон о пенсионной реформе, предусматривающий повышение пенсионного возраста, несмотря на массовые «пенсионные» протесты в стране и беспорядки на улицах Парижа.