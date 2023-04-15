Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе

Париж, , 06:24 — REGNUM Несмотря на массовые «пенсионные» протесты в стране и беспорядки на улицах Парижа, президент Франции Эммануэль Макрон промульгировал закон о пенсионной реформе. Документ опубликован на официальном портале.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Макрон подписал закон 14 апреля — вслед за Конституционным судом Франции, который в этот день утвердил решение правительства республики о повышении пенсионного возраста на два года.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста в ряде городов Франции 14 апреля переросли в беспорядки и столкновения с полицией после решения Конституционного совета (КС) о повышении минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году.

Полиция к манифестантам применяла силу и слезоточивый газ. В Париже задержаны на акциях протеста более 100 человек.