Братислава, 17 апреля, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Словакия намерена временно отказаться от импорта украинского зерна, написал премьер-министр республики Эдуард Хегер в Facebook (принадлежит Meta — организации, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

По словам главы правительства Словакии, 17 апреля этот вопрос обсудит специальная рабочая группа. Будет обсуждаться вариант отказа не только от зерна, но и от другой сельхозпродукции Украины.

Накануне, 16 апреля, вопрос отказа Словакией от ввоза зерна с Украины поднял бывший глава правительства республики Роберт Фицо. Он объяснил, что украинская сельхозпродукция делает словацкое зерно неконкурентоспособным из-за низкой цены. Он упрекнул власти Словакии в том, что они разоряют своих фермеров ради помощи Украине.

15 апреля решение о приостановке до 30 июня 2023 года импорта украинского зерна приняли власти Польши. 16 апреля власти Венгрии заявили, что планируют отказаться от ввоза зерна с Украины на этот же период.

По словам министра сельского хозяйства технического правительства Болгарии Явора Гечева, в республике также обсуждают вариант временного отказа от ввоза украинской сельхозпродукции. Решение планируется принять в ближайшие дни.