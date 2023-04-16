София, , 16:55 — REGNUM Руководство Болгарии, последовав примеру Польши и Венгрии, обсуждает идею запрета на импорт зерна с Украины. Об этом 15 апреля заявил журналистам министр сельского хозяйства технического правительства страны Явор Гечев.

Зерно Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Он отметил, что нужно встать на защиту интересов Болгарии, уточнив, что если два государства введут такой запрет, а Болгария этого не сделает, то количество зерна с Украины на территории страны увеличится.

Гечев добавил, что 17 апреля ожидает доклады о юридической составляющей введенных Польшей и Венгрией запретов, а также уже обсуждает подобную возможность с министерством экономики.

«Полагаю, что уже во вторник мы соберем весь необходимый для принятия решения объем информации», — приводит слова министра Болгарское национальное радио.

Гечев также добавил, что планирует обсудить сложившуюся ситуацию с президентом страны Руменом Радевым.

Как передавало ИА REGNUM, Еврокомиссия считает неприемлемыми запреты Польши и Венгрии на импорт зерна и другой аграрной продукции с Украины.

«Мы считаем важным напомнить, что торговая политика ЕС — это исключительная компетенция всего сообщества, поэтому любые односторонние действия неприемлемы», — заявили в пресс-службе ЕК.

15 апреля правительство Польши уполномочило глав профильных министерств и ведомств временно запретить импорт зерна с Украины. 8 апреля министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил об усилении контроля зерна и масличных культур, поступающих с Украины.

Польские фермеры начали акции протеста против ввоза в страну зерна с Украины. Они отмечали, что часть зерна, которое формально должно перенаправляться из Польши в другие государства, остаётся в стране, что приводит к снижению цен и убыткам фермеров.

Подобные проблемы испытывают и фермеры других стран Центральной и Восточной Европы, в том числе Венгрии, Чехии, Болгарии, Румынии, Словакии. Правительство Венгрии в начале апреля заявило об усилении контроля ввоза зерна с Украины, обсуждается также вопрос о возвращении пошлин на данный вид продукции.