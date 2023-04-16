Братислава, , 21:30 — REGNUM Немедленный запрет на поставки продуктов и зерна с Украины в Словакию призвал ввести бывший председатель правительства страны, представитель Социал-демократической партии Роберт Фицо. Такое заявление он опубликовал на своей странице в соцсетях.

Роберт Фицо © EPA/JAKUB GAVLAK/ТАСС

Он считает, что импорт дешёвой украинской сельхозпродукции создаёт угрозу для национального рынка. Словацкие фермеры и производители продуктов питания «уже давно кричат о помощи», но власти страны игнорируют их, отметил Фицо.

«Президент Словакии Зузана Чапутова и и. о. премьер-министра республики Эдуард Хегер ради Украины способны пожертвовать словацкими земледельцами. Они должны немедленно запретить ввоз зерна и других продуктов с Украины», — призвал он.

Заявление прозвучало после решений Польши и Венгрии временно запретить экспорт зерна и других товаров с Украины.

Ранее Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия инициировали введение единого европейского механизма, которым будет регулироваться закупка зерна с Украины. Минсельхоз Словакии временно запретил покупать и перерабатывать украинскую продукцию.

Как сообщало ИА REGNUM, на 17 апреля запланированы переговоры между представителями органов власти Украины и Польши по решению проблемы, связанной с транзитом украинского зерна, рассказал ранее украинский министр аграрной политики Николай Сольский. Он подчеркнул, что в Киеве осознают сложности, с которыми столкнулись польские аграрии, подчеркнув: «Но каждый человек в мире знает, что сложнее всего украинским фермерам».