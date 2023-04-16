Министр Пикетто-Фратин: Италия сократила долю поставок газа из России до 10 процентов

Рим, , 13:50 — REGNUM Италия сократила долю поставок газа из России с 40% до 10%. Об этом 16 апреля заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности страны Джилберто Пикетто-Фратин в интервью газете Corriere della Sera.

Газопровод © Алексей Витвицкий/РИА Новости

«Мы фактически преодолели нашу зависимость от Москвы», — сказал Пикетто-Фратин.

По его словам, этого удалось достичь, увеличив закупки газа у Азербайджана, Ливии и Алжира. Кроме того, гарантом обеспечения газом станет его получение с СПГ-терминалов.

При этом министр добавил, что Италия будет ждать развития альтернативных источников энергии и атомной энергетики четвёртого поколения.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте испанская газета El Confidencial сообщила, что страны Евросоюза продолжают закупать российский сжиженный природный газ (СПГ), несмотря на попытки Европы избавиться от энергетической зависимости от России. В материале отмечается, что Мадрид и Брюссель не знают, как отказаться от закупок в РФ.