* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Лондон, 17 апреля, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Российского посла в Лондоне Андрея Келина вызвали 17 апреля в британский МИД в связи с приговором, вынесенным в России Владимиру Кара-Мурзе (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), сообщило внешнеполитическое ведомство королевства.

Юрий Михайленко/ТАСС Посол России в Великобритании Андрей Келин

«Ему будет чётко заявлено, что Соединённое Королевство считает приговор господину Кара-Мурзе противоречащим международным обязательствам России в области прав человека, включая право на справедливое судебное разбирательство», — заявили в Форин-офисе.

Вынесенный судом приговор ведомство назвало «политически мотивированным».

Мосгорсуд 17 апреля приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене и распространении фейков про Вооружённые силы России. Также ему назначен штраф в размере 400 тысяч рублей. Защита намерена подать апелляцию.

Год назад Кара-Мурзу арестовали по делу о фейках. Это произошло через месяц после его публичного выступления в США с обвинениями в адрес российского руководства и российских военных. 22 апреля Минюст России внёс Кара-Мурзу в список физических лиц — «иностранных агентов».