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Журналист Кара-Мурза* отправлен под арест по делу о фейках
*Кара-Мурза — запрещённая в России организация
Москва,
22 апреля 2022, 22:20 — REGNUM Под арест отправлен Владимир Кара-Мурза (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по делу о фейках, касающихся российских военнослужащих, сообщили 22 апреля в Басманном суде Москвы.
Владимир Кара-Мурза-младший
Суд сегодня, 22 апреля, избрал общественному деятелю «меру пресечения в виде заключения под стражу» сроком до 12 июня. Его подозревают в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кара-Мурза (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) 22 апреля внесён Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.