Военный эксперт счёл бессмысленной отправку 80 тыс. бойцов ВСУ в Артёмовск
Военный эксперт Леонков объяснил, почему Киев вряд ли начнет контрнаступление на Артёмовск
Москва, 17 апреля, 2023, 12:41 — ИА Регнум. В Артёмовске нет никаких стратегических и важных целей для Украины, поэтому было бы бессмысленно отправлять туда 80 тыс. бойцов ВСУ, уверен военный аналитик Алексей Леонков.
Ранее 17 апреля СМИ сообщили об усилении ВСУ в зоне Артёмовска и о возможном контрнаступлении украинской армии на этом направлении. По информации ЧВК «Вагнер», Киев запланировал отправить в район города до 80 тыс. бойцов ради деблокирования Артёмовска.
В беседе с ИА REGNUM эксперт объяснил, почему не верит сообщениям о деблокировании Артёмовска (Бахмут) украинской армией. По его мнению, в этом нет смысла для ВСУ.
«Борьба за развалины бессмысленна. А Артёмовск, Лисичанск или Северодонецк сейчас не похожи на военные трофеи, они сильно разрушены. В районе Бахмута украинская армия понесла очень серьёзные потери благодаря тому, что у России там тотальное огневое превосходство. И отправлять туда, «на убой», 80 тыс. солдат может только безумец! Им (ВСУ — ред.) нужна другая цель, ради которой они начнут развивать такое большое наступление. Например, Киев обозначал другие главные задачи — перерезать сухопутный коридор с Крымом или на крайний случай захватить Запорожскую АЭС. Эти цели будут иметь значимость и международный резонанс. А воевать за камни смысла нет», — объяснил свою позицию Леонков.
Кроме того, военный аналитик считает невозможным размещение 80-тысячной армии противника в пределах Артёмовска.
«В той агломерации, которая окружает Бахмут, расположить такое количество бойцов просто нереально. Там негде спрятаться и разместить крупную технику так, чтобы не заметила наша разведка. И к тому же Воздушно-космические силы России таких цифр не подтверждают. Те, кто сообщил эти данные, не являются подразделением Минобороны РФ», — подытожил эксперт.
Ранее один из российских бойцов рассказал, что командование ВСУ держит Артёмовск «живыми щитами» из своих военных, а не грамотной обороной и фортификацией. Киев отправляет в «бахмутскую мясорубку» всё новые и новые подразделения.