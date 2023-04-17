Братислава, 17 апреля, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Власти Словакии известили о завершении передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) всех 13 заявленных истребителей МиГ-29. 17 апреля об этом заявил министр обороны республики Ярослав Надь на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По его словам, последние четыре военных самолета были перегнаны пилотами ВСУ по воздуху ещё в марте 2023 года, а остальные девять прибыли в Киев по земле.

МиГ-29

МиГ-29 — это российский истребитель четвертого поколения. Предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнем из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.

Словакия, передав истребители МиГ-29 Украине, грубо нарушила международные обязательства по реэкспорту российского вооружения, говорится в заявлении Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Российская служба также назвала действия Братиславы недружественным актом, направленным на разрушение двусторонних отношений.

Выделение для ВСУ 20–40 самолётов (МиГ-29) недостаточно для атакующего прорыва, пишет Financial Time. Авторы полагают, что при планируемом контрнаступлении ВСУ ждёт самоубийственная попытка наброситься на 140-тысячную группировку российских войск, растянутых на 950-километровой линии соприкосновения.

«Истребители МиГ-29 в любом ангаре не спрячешь, в городе между домами не замаскируешь. Это удобно разыскиваемая цель. Самолёты на земле уязвимы», — написал в своем Telegram-канале 15 апреля военкор Александр Сладков.

При этом заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 14 апреля в своём Telegram-канале отметил, что как только западные страны перестанут финансировать киевский режим, Украина прекратит своё существование.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля 2023 года польские власти официально попросили правительство Германии одобрить поставки Украине истребителей МиГ-29. Варшава уже в марте объявила о поставке Киеву истребителей. Факт переговоров о передаче Киеву истребителей МиГ-29 подтвердили в Болгарии. При этом в минобороны страны поставили условие: западные союзники должны предоставить болгарам более современные самолёты.