Сеул, 17 апреля, 2023, 07:29 — ИА Регнум. Южнокорейцы и американцы 17 апреля начали ежегодные крупномасштабные совместные учения ВВС Korea Flying Training (KFT). Они пройдут на авиабазе в городе Кванчжу и продлятся 12 дней, передает агентство Рёнхап.

Pacom. mil Учения США и Южной Кореи

KFT — одни из двух учений союзников. Проводятся в первой половине года. Во второй половине состоятся аналогичные учения под названием Vigilant Storm.

В совместных учениях задействованы 110 самолётов и более 1400 военнослужащих. С южнокорейской стороны мобилизованы истребители F-35A, F-15K и KF-16, а со стороны США — истребители F-16, F-35B, штурмовики A-10, многоцелевые истребители FA-18.

В понедельник, 17 апреля, Южная Корея, США и Япония также начали проводить трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря.

В этом году в KFT задействованы 110 самолетов и более 1400 военнослужащих. Учения пройдут на авиабазе в городе Кванчжу и продлятся 12 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, после назначения генерал-полковника Ли Шанфу на должность министра обороны КНР его первая зарубежная поездка в Россию говорит о желании укрепить двустороннее сотрудничество. Пекин и Москва после этого станут больше взаимодействовать в военной сфере, говорится в материалах Global Times со ссылкой на экспертов.