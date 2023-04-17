Пекин, 17 апреля, 2023, 07:09 — ИА Регнум. После назначения генерал-полковника Ли Шанфу на должность министра обороны КНР его первая зарубежная поездка в Россию говорит о желании укрепить двустороннее сотрудничество. Пекин и Москва после этого станут больше взаимодействовать в военной сфере, говорится в материалах Global Times со ссылкой на экспертов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Две страны хотят углубить взаимное доверие в военной сфере и обогатить стратегическое значение всеобъемлющего стратегического партнёрства в области координации в новую эпоху», — утверждает эксперт в области международных отношений Института международных отношений и дипломатии Пекинского университета иностранных исследований Чжо Хуа.

По мнению китайского военного эксперта и телевизионного комментатора Суна Чжунпина, поездка Ли Шанфу в Россию подчёркивает высокий уровень двусторонних отношений в военной сфере. У стран в дальнейшем будет больше взаимовыгодных военных обменов, в том числе в области оборонных технологий и военных учений, добавил он.

Визит Ли Шанфу совершает в Москву с 16 по 18 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны КНР Ли Шанфу заявил, что сотрудничество двух стран идёт очень хорошо. Особо российский лидер выделил развитие отношений в экономике, в социальной, культурной, образовательной областях и по линии военных ведомств.