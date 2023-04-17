В Турции осудили Резникова за сравнение потерь ВСУ с числом жертв землетрясения

Анкара, , 04:15 — REGNUM Пользователи турецкого портала 23Derece резко осудили министра обороны Украины Алексея Резникова после сравнения потерь ВСУ с количеством жертв землетрясения в Турции.

Землетрясение в Турции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Читатель под ником o_atlar не понимает, какой смысл сравнивать это с землетрясением, назвав украинского чиновника «тупицей».

«Глупые замечания, звучат как насмешка», — вторит 10urvk.

Комментатору под ником DENZGNE12 не верится, что Резников использует жертвы Турции в своей политике.

«Ты не нашёл больше ничего, с чем можно было бы сравнить?» — недоумевает dencho83.

«Как это показательно. У вас потери более 200 тысяч. На Украине не осталось мужчин, чтобы воевать», — пишет mehmetnazif1905.

Пользователь портала под ником uniquenfierce заявил, что очень зол. Он поинтересовался у украинского политика, этнично ли сравнивать мирных жителей другой страны, погибших и потерявших близких в результате землетрясения, у которых не было возможности защититься от него, с теми, кто воюет с помощью винтовок и танков.

«И он всё ещё не подал в отставку!» — возмутился Pechlivan.

Как сообщало ИА REGNUM, в интервью испанской газете La Razon министр обороны Украины Алексей Резников не стал раскрывать точное число погибших бойцов ВСУ, сославшись на секретность данных. Он сказал лишь, что погибших меньше, чем при землетрясении в Турции, жертвами которого в феврале 2023 года стали более 50 тыс. человек.