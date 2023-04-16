Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая хорошо развиваются

Москва, , 20:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Китая Ли Шанфу заявил, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву в марте 2023 года прошёл очень продуктивно.

Си Цзиньпин и Владимир Путин © Владимир Астапкович/РИА Новости

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 16 апреля провёл рабочую встречу с Ли Шанфу, министром обороны и членом Госсовета Китая.

«Визит прошел очень продуктивно. Мы затрагивали, конечно, и сотрудничество по линии военных ведомств между нашими странами. По всем направлениям идёт очень хорошее развитие отношений. В экономике, в социальной, в культурной, в образовательной отрасли, и по линии военных ведомств», — сказал Владимир Путин.

Ли Шанфу совершает визит в Москву с 16 по 18 апреля, это его первая зарубежная поездка после назначения на пост. В Министерстве обороны России ранее сообщили, что состоится встреча Ли Шанфу с главой российского ведомства Сергеем Шойгу, стороны обсудят взаимодействие в сфере обороны.

Си Цзиньпин находился с визитом в России 20–22 марта. Это была его первая зарубежная поездка после переизбрания на третий срок. Лидеры России и Китая подписали целый ряд соглашений, а также заявление о плане развития основных направлений сотрудничества до 2030 года.