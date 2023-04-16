Москва, 16 апреля, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с членом Госсовета КНР, министром обороны Китая Ли Шанфу, сообщил 16 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин

«Путин провел рабочую встречу с членом Госсовета КНР, министром обороны КНР Ли Шанфу», — сказал Песков.

Более детальную информацию о ходе переговоров Путина и Ли Шанфу в Кремле сообщат позднее, добавил пресс-секретарь президента.

Ли Шанфу совершает визит в Москву с 16 по 18 апреля. Это его первая зарубежная поездка после назначения на пост. В Минобороны РФ ранее сообщали, что состоится встреча с главой российского ведомства Сергеем Шойгу, на которой стороны обсудят взаимодействие в сфере обороны. Предполагается также, что Ли Шанфу посетит российские военные учебные заведения.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что Россия и Китай сотрудничают в том числе и в сфере военно-технического взаимодействия, однако называть это взаимодействие военным союзом было бы неверно.