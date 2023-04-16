Монако, , 19:13 — REGNUM Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин побил личный рекорд результативности в составе команды. 16 апреля он забил гол в матче 31-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном».

Александр Головин © Zuma/TASS

В текущем сезоне Головин забил седьмой мяч за «Монако». Прежнее достижение было установлено в сезоне 2020/21, когда он забил пять голов в матчах французского первенства и один — в кубке страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля «Монако» одержал победу над «Страсбургом» в матче 29-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 4:3. Головин отдал одну результативную передачу.