Монако, , 20:24 — REGNUM «Монако» одержал победу над «Страсбургом» в матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла 2 апреля и завершилась со счётом 4:3.

Александр Головин Дарья Антонова © ИА REGNUM

В составе «Монако» голы забили защитник Вандерсон, нападающие Эльес Бен Сегир, Эдан Диоп и хавбек Юссуф Фофана. Российский полузащитник Александр Головин отдал одну результативную передачу.

У «Страсбурга» отличились форварды Лебо Мотиба и Хабиб Диалло. Кроме того, защитник «Монако» Гильермо Марипан отметился автоголом.

С 78-й минуты «Монако» играл в меньшинстве после удаления Юссуфа Фофана.

В настоящее время «Монако» с 57 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Страсбург» идёт на 16-м месте с 26 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мадридский «Реал» одержал победу над «Вальядолидом» в матче 27-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 6:0.