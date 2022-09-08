Лондон, 8 сентября 2022, 20:43 — REGNUM Умерла королева Британии Елизавета II, сообщает 8 сентября пресс-служба Букингемского дворца.
Она скончалась на 97 году жизни, правила страной более 70 лет.
Напомним, 8 сентября Букингемский дворец сообщил о серьезном ухудшении здоровья королевы.
Члены королевской семьи съезжаются в Шотландию, в замок Балморал.
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