Лондон, , 21:37 — REGNUM Принц Уэльский Чарльз решил взять себе имя Карл III, восходя на британский престол, заявила 8 сентября премьер-министр Британии Лиз Трасс.

Принц Чарльз British Council Sri Lanka

Она заявила, что сегодня британская корона переходит к новому монарху – «Его Величеству королю Карлу III».

Напомним, король Англии Шотландии и Ирландии Карл II правил в 1660–1685 гг.

Принц Чарльзу, к которому престол переходит после смерти его матери британской королевы Елизаветы II, дольше всех в британской истории оставался принцем Уэльским и наследником престола.

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