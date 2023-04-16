Алабама, США, 16 апреля, 2023, 17:55 — ИА Регнум. В результате стрельбы в Дейдвилле (штат Алабама) погибли по меньшей мере четыре человека, ещё более 20 пострадали. Об этом 16 апреля сообщает газета The Hill со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

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Инцидент произошёл 15 апреля около 20:30 по местному времени (16 апреля 06:30 мск) в танцевальной студии, где отмечалось 16-летие подростка.

Другие подробности произошедшего не приводятся.

С начала апреля в американских СМИ всё чаще появляются сообщения о стрельбе в различных учреждениях. Так, 1 апреля в результате стрельбы в баре города Оклахома-Сити не менее трёх человек получили несовместимые с жизнью травмы. Ещё три человека получили ранения.

В тот же день в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) неизвестный начал стрелять рядом с продуктовым магазином. В результате инцидента получили ранения три человека.

8 апреля стрельба произошла на территории Университета Оклахомы в США. По словам очевидцев, выстрелы были слышны в кампусе университета в городе Нормане. На следующий день три человека получили огнестрельные ранения при стрельбе в торговом центре города Ньюарка в американском штате Делавэр. 10 апреля стрельба произошла в центре американского города Луисвилла (штат Кентукки).