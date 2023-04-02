Три человека погибли при стрельбе в баре в США
Вашингтон, 2 апреля 2023, 09:52 — REGNUM Не менее трёх человек получили не совместимые с жизнью травмы в результате стрельбы в баре в городе Оклахома-Сити на юге центральной части США. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на источник в полиции.
По его информации, вечером 1 апреля в результате стрельбы в баре в городе Оклахома-Сити погибли не менее трех человек.
Уточняется, что ещё три человека получили ранения.
Отмечается, что один раненый находится в критическом состоянии.
Как передавало ИА REGNUM, в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) неизвестный начал стрелять рядом с продуктовым магазином. В результате инцидента ранения получили три человека, один погиб. Пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как тяжёлое или критическое.