Нью-Дели, 16 апреля, 2023, 15:39 — ИА Регнум. В Индии изучат возможность закупки сырой российской нефти по цене, близкой к установленной «Группой семи» или выше этого потолка в $60 за баррель. Об этом заявила министр финансов Индии Нирмала Ситараман.

Егор Алеев/ТАСС Добыча нефти в России

«Мы изучим возможность закупки российской нефти выше уровня, установленного G7, или близко к нему», — приводит индийская еженедельная газета The Economic Times заявление Ситараман, сделанное журналистам в Вашингтоне, где она принимает участие во встрече глав финансовых ведомств стран G20.

Министр финансов Индии пояснила, что это нужно, чтобы отразить риски для экономики страны.

«В противном случае Индии придётся платить за нефть цену, которую она не сможет себе позволить», — добавила Ситараман, напомнив, что в Индии проживает большое количество жителей, поэтому нужно искать приемлемые цены.

Министр уточнила, что в стране постоянно ведут поиск выгодных сделок в условиях, когда 80% потребностей государства в нефти удовлетворяется за счёт импорта данного энергоносителя.

Как передавало ИА REGNUM, крупнейшие индийские банки рекомендуют нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) не покупать нефть из России по цене выше $60 за баррель. По информации источников агентства Bloomberg, после того как страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти, цены на топливо взлетели. При этом рост цен на российскую нефть «вызывает беспокойство» у индийских банков.