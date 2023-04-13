Bloomberg: индийские банки рекомендуют НПЗ не закупать российскую нефть выше $60 за баррель

Вашингтон, , 19:37 — REGNUM Крупнейшие индийские банки рекомендуют нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) не покупать нефть из России по цене выше $60 за баррель. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

Авторы статьи напоминают, что после того, как страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти цены на топливо взлетели. Агентство отмечает, что рост цен на российскую нефть «вызывает беспокойство» у индийских банков.

Руководитель одного из индийских НПЗ сообщил Bloomberg, что Государственный банк Индии (State Bank of India) и Банк Бароды (Bank of Baroda) уведомили местные заводы, что они не станут проводить платежи за нефть из России, купленную дороже введённого странами Запада потолка цен.

Источник отметил, что банки в Индии «внимательно следят» за ценами в портах погрузки, прежде чем добавить расходы на доставку и логистику.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 декабря в ЕС начал действовать запрет импорта нефти из России по морю. Брюссель ввёл ограничение цен на морские перевозки российской нефти на уровне $60 за баррель.

C 1 февраля в России вступил в силу запрет на поставки нефти странам, которые установили ценовой потолок. Указом запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям на всех этапах, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

Между тем 5 февраля начал действовать запрет на нефтепродукты из России на уровне $100 и $45 за баррель (для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом к нефти, соответственно).

Позднее Литва, Эстония и Польша предложили снизить потолок цен на нефть с 60 до 51,45 доллара за баррель. Однако страны G7 решили оставить планку на уровне 60 долларов.

В конце марта вице-премьер России Александр Новак заявил, что большая часть поставок энергоресурсов из России в 2022 году была перенаправлена на рынки дружественных стран. Он уточнил, что поставки нефти в Индию выросли в 22 раза.