Москва, 16 апреля, 2023, 13:04 — ИА Регнум. В богослужениях в пасхальную ночь (на 16 апреля) в России приняли участие почти три миллиона человек, сообщили в МВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пасха

В 7800 населённых пунктов прошли 13 тысяч богослужений и крестных ходов. Безопасность обеспечивали более 65 тысяч сотрудников полиции, также для охраны порядка были задействованы сотрудники Росгвардии, частных и общественных охранных организаций.

«Благодаря принятым мерам правонарушений допущено не было», — заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

15 апреля в своём телеобращении перед началом пасхальной службы патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал жителям России и Украины, чтобы Господь хранил их страны и укрепил мир и любовь между их народами. События на территории Украины он назвал «междоусобной бранью». Патриарх пожелал всем укрепления в вере.