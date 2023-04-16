ДНР, 16 апреля, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Бойцы группы «Вагнер» сражаются в западной части города за освобождение основного железнодорожного узла в городе Артёмовске. Об этом 16 апреля сообщило РИА Новости, ссылаясь на одного из бойцов группы.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

По его словам, ВСУ переместились в сторону железной дороги.

«Они бегут, а мы их догоняем. Город почти под нашим контролем. Центр уже наш, и двигаемся по другим направлениям», — уточнил боец.

Отмечается, что бойцы группы «Вагнер» отодвигают силы ВСУ из центральных кварталов Артёмовска на запад, сейчас основные бои идут за железнодорожный узел.

Как передавало ИА REGNUM, согласно данным Минобороны России на 15 апреля, штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» успешно продвинулись вперёд и завладели двумя кварталами на северной и южной окраинах Артёмовска. При этом подразделения ВДВ Вооружённых сил России сковывают отряды Вооружённых сил Украины на флангах Артёмовска, оказывая поддержку действиям отрядов «Вагнер» по взятию города.