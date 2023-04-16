Донецк, 16 апреля, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за две недели взяли в плен около 80 бойцов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых ведомств региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

По словам собеседника, в первую неделю апреля сдались 42 человека, во вторую — порядка 38 человек. Он уточнил, что большую часть бойцов Вооружённых сил Украины взяли под Авдеевкой и Угледаром. Некоторые сдались добровольно, указал представитель силовых ведомств.

Сообщается, что ещё одна группа украинских военных сдалась в Марьинке.

Как сообщало ИА REGNUM, командир артиллерийского расчёта орудия «Мста-Б» ВС России заявил, что ВСУ проявляют активность на запорожском направлении. По его словам, у российских военнослужащих стало значительно больше работы. Необходимо опередить подразделения противника, чтобы не дать им выполнить задачи.

Ранее боец 1-го армейского корпуса Донецкой Народной Республики с позывным Мазур предположил, что контрнаступление ВСУ начнётся практически сразу после признания потери Артёмовска. Отвечая на вопрос о возможности армии Украины провести контрнаступление, боец отметил, что у ВСУ, вероятно, есть силы и средства для этого.