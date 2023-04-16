Вашингтон, 16 апреля, 2023, 03:26 — ИА Регнум. В США должностные лица убеждены, что Вооружённые силы Украины не смогут добиться серьёзных успехов в планируемом контрнаступлении из-за нехватки боеприпасов и плохой подготовки. Об этом в авторской колонке газеты The Washington Post написал обозреватель Дэвид Игнейшес.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

В статье автор ссылается на попавшие в Сеть секретные данные Пентагона. Около двух месяцев назад американская разведка считала, что ситуация на Украине движется в тупиковом направлении. В настоящее время в США также говорят о мало изменившейся картине, отметил обозреватель.

В материале говорится, что один из источников в минобороны США всё же увидел шанс на успех контрнаступления ВСУ, судя по их тренировкам и военным играм.

Эксперт признал, что в Артёмовске под контроль ВС России перешли до 80% территории, однако «украинцы страшной ценой удержались, избежав символического поражения».

Как передавало ИА REGNUM, бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин спрогнозировал прекращение поддержки ВСУ со стороны Запада к лету. Без денег, оружия и боеприпасов Киев не сможет самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым для продолжения боевых действий, считает он.