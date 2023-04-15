Москва, 15 апреля, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Попытки Польши нажиться на зерне с Украины привели к неприятностям для самой же Варшавы, отметила 15 апреля в своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Валерий Шарифулин/ТАСС Мария Захарова

«Коротко о «зерновой сделке». Так сказать, иуды к Пасхе подавились зерном», — написала Захарова.

Так она прокомментировала решение властей Польши о временном запрете на экспорт зерна с Украины. Как сообщалось ранее, решение было принято после массовых протестов польских фермеров. Они отмечали, что часть зерна, которое должно перенаправляться из Польши в другие государства, остаётся в стране, что приводит к снижению цен и убыткам фермеров.

Аналогичные проблемы испытывают и фермеры других европейских стран, в том числе Венгрии, Чехии, Болгарии, Румынии, Словакии. Правительство Венгрии ранее заявило об усилении контроля за ввозом зерна с Украины, обсуждается также вопрос о возвращении пошлин на эту продукцию.