Вашингтон, 15 апреля, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена колеблется в районе 40%, что может сигнализировать о низких шансах главы государства одержать победу в предстоящих президентских выборах, утверждает издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Авторы статьи отмечают, что действующий президент пока официально не объявлял о своём намерении принять участие в выборах 2024 года, хотя неоднократно давал понять, что уже сделал выбор в пользу такого решения.

Между тем опросы общественного мнения показывают, что рейтинг одобрения «колеблется на том же уровне, что и у некоторых предшественников Байдена, чьи попытки повторно занять президентское кресло потерпели неудачу».

По данным агрегатора опросов FiveThirtyEight, средний рейтинг одобрения Джо Байдена составил 43%, не одобряют Байдена 52% избирателей. Эти показатели на 1% отличаются от тех, что были четыре года назад у Дональда Трампа.

По мнению авторов статьи, в последнее время глава государства сталкивается с «беспрецедентным отсутствием энтузиазма» в отношении своей кандидатуры среди демократов. Как напоминает издание, мартовский опрос телеканала CNN показал, что лишь 68% сторонников демократов считают Байдена «достойным переизбрания» в 2024 году.

По данным исследования компании YouGov, республиканцы считают экс-президента США Дональда Трампа самым предпочтительным кандидатом в президенты на выборах 2024 года даже после того, как большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление ему обвинений. По данным опроса, отдать голоса за Трампа готовы 52% респондентов. Самого сильного из его конкурентов — губернатора штата Флорида Рона Десантиса — готов поддержать 21% опрошенных.