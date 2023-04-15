ВСУ обстреляли посёлок Тёткино в Курской области
Курск, 15 апреля 2023, 18:15 — REGNUM Вооружённые силы Украины (ВСУ) в очередной раз обстреляли приграничные районы Курской области. Об этом говорится в Telegram-канале «Курская область».
В результате обстрела в посёлке Тёткино загорелся частный дом и сарай, улица Ленина обесточена.
По предварительной информации пострадавших нет.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле приграничных районов, в результате которых без света остались жители посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи.
Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ 14 апреля выпустили 108 снарядов по населённым пунктам Донецкой Народной Республики. Есть погибшие и раненые. Всего за сутки было зафиксировано 23 обстрела из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм, а также реактивных систем залпового огня.