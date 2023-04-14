Донецк, 15 апреля, 2023, 00:50 — ИА Регнум. ВСУ 14 апреля выпустили 108 снарядов по населённым пунктам Донецкой Народной Республики. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Всего за минувшие сутки зафиксировано 23 обстрела из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм, а также реактивных систем залпового огня.

По Владимировке, Горловке, Донецку, Пантелеймоновке и Ясиноватой было выпущено 108 боеприпасов. Погибли четыре мирных жителя, ещё 11 человек ранены, в том числе семилетний ребёнок.

Сообщается также о повреждении девяти домов и двух объектов гражданской инфраструктуры.

Днём ранее ВСУ произвели 26 обстрелов.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы России зажимают украинские подразделения в Артёмовске в клещи, вероятность окружения города очень высока. Об этом рассказал боец ЧВК «Вагнер».