Курск, 15 апреля, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничные районы Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор области Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Сегодня ВСУ дважды обстреляли приграничные территории Глушковского района Курской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших нет. В результате обстрелов без света остались жители посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи. Энергетики приступили к устранению повреждений, добавил Старовойт.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ 14 апреля выпустили 108 снарядов по населённым пунктам Донецкой Народной Республики. Есть погибшие и раненые. Всего за минувшие сутки зафиксировано 23 обстрела из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм, а также реактивных систем залпового огня.