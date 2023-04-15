Астраханская область, 13 марта, 2003, 19:26 — ИА Регнум. За первые два месяца 2003 года в Астрахани произошло 166 пожаров, сообщили в пресс-службе государственной противопожарной службы. Ущерб от пожаров составил 450 тысяч рублей. Жертвами огня стало 24 человека, 13 из которых погибли, а 11 получили ожоги и травмы различной степени тяжести. По словам пожарников, главные причины несчастий - это нарушение правил безопасности при эксплуатации отопительных печей, электронагревательных приборов кустарного производства, а также неосторожное обращение с огнем