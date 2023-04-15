Бирмингем, Великобритания, 15 апреля, 2023, 16:46 — ИА Регнум. «Астон Вилла» одержала победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла 15 апреля и завершилась со счётом 3:0.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Счёт в матче открыл полузащитник «Астон Виллы» Джейкоб Рэмси на 11-й минуте. Во втором тайме нападающий Олли Уоткинс оформил дубль, отличившись на 65-й и 83-й минутах.

Как сообщает Opta, «Астон Вилла» впервые с 1998 года смогла одержать победу в пяти матчах подряд.

В настоящее время «Астон Вилла» с 50 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» идёт на третьем месте с 56 очками.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля «Арсенал» одержал победу над «Лидс Юнайтед» в матче 29-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.