«Арсенал» одержал разгромную победу над «Лидсом» в матче АПЛ
Лондон, 1 апреля 2023, 19:01 — REGNUM Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Лидс Юнайтед» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла 1 апреля и завершилась со счётом 4:1.
В составе «Арсенала» дубль оформил нападающий Габриэл Жезус, который на 35-й минуте реализовал пенальти, а на 55-й во второй раз поразил ворота соперников.
Также у «канониров» голы забили защитник Бен Уайт на 47-й минуте и полузащитник Гранит Джака на 84-й. В составе «Лидса» отличился защитник Расмус Кристенсен на 76-й минуте.
В настоящее время «Арсенал» с 72 очками занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, опережая от «Манчестер Сити» на восемь баллов. «Лидс» идёт на 14-м месте с 26 очками.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Ливерпулем» в матче 29-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.