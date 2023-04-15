Киев, 15 апреля, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций в отношении граждан России. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Дарья Антонова ИА REGNUM Игорь Акинфеев

По информации журналистов, Зеленский подписал два соответствующих указа. Так, одним из них санкции вводятся в отношении 82 российских деятелей спорта, среди которых и олимпийские чемпионы.

«Присутствуют такие известные имена, как фигурист Илья Авербух, гимнастка Светлана Хоркина, футболист Игорь Акинфеев», — говорится в публикации.

Отмечается, что вторым указом вводятся санкции в отношении 351 физического лица и 241 юридического лица.

Как передавало ИА REGNUM, 1 апреля Зеленский ввёл санкции в отношении 33 граждан России и 255 компаний. В санкционном списке оказались главы 13 регионов России, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России Александр Куренков, начальник ракетных войск и артиллерии сухопутных войск России Михаил Матвеевский и командующий ракетными войсками стратегического назначения России Сергей Каракаев.