Москва, 15 апреля, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Великий пост в 2023 году соблюдают лишь 10% жителей России. Об этом свидетельствуют результаты исследования Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Пасха в Сочи, собор Михаила Архангела

Согласно результатам опроса, проведённого с 31 марта по 2 апреля среди 1,5 тыс. человек в возрасте старше 18 лет, среди православных россиян Великий пост в текущем году соблюдают 13% опрошенных.

Данные показали, что православными считают себя 62% респондентов.

64% россиян считают Пасху особенным и значимым праздником, среди православных сограждан показатель составил 83%.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в некоторых муниципальных образованиях региона на время отменят действие комендантского часа. Соответствующее решение принято в связи с празднованием Пасхи.

Патриарх Кирилл в канун Пасхи призвал к молитве о прочном мире для братских народов. Он отметил, что в праздник Пасхи особые молитвы обращены к Богу о людях, которые находятся в зоне военных действий.