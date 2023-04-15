Берлин, 15 апреля, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Правительство Германии выступило в Евросоюзе за включение атомного сектора России в 11-й пакет санкций против Российской Федерации. Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек (один из лидеров «зелёных») в интервью агентству DPA.

Сергей Корсун ИА REGNUM Ответ на санкции

Он отметил, что ядерные технологии являются очень чувствительной областью, в которой Россия не может больше считаться надёжным партнёром. По словам политика, Россия использует зависимость от своих энергоресурсов для оказания давления, в связи с этим правительство Германии заявило Еврокомиссии о необходимости включения гражданского атомного сектора России.

«Это должно стать частью следующего санкционного пакета», — приводят журналисты его слова.

Он считает, что ЕС должен стать более независимым от России, во многих областях западные страны далеко продвинулись вперёд, в том числе и в энергетической сфере.

«До сих пор еще есть вопросы касательно атомного сектора», — уточнил Хабек, добавив, что санкции должны предполагать переходный период, который может дать некоторым государствам время для отказа от российского мирного атома.

Согласно данным СМИ, 15 апреля Германия отключает от электросети три последние работающие АЭС — «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд», тем самым полностью отказываясь от собственной атомной энергетики.

Как передавало ИА REGNUM, Польша и прибалтийские страны призывают ввести санкции против российской госкорпорации «Росатом» через внесение ее в 11-й санкционный пакет ЕС. Инициатива предусматривает запрет на заключение новых контрактов с этой компанией, а также запрет на инвестиции в атомную энергетику России и ограничение ввоза российского обогащенного урана в Евросоюз.