RMF: Польша и прибалтийские страны выступили за внесение «Росатома» в новый пакет санкций

Варшава, , 23:59 — REGNUM Польша и прибалтийские страны призывают ввести санкции против российской госкорпорации «Росатом» через внесение ее в 11-й санкционный пакет ЕС, сообщила польская радиостанция RMF со ссылкой на соответсвующий документ.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В текст включены предложения по персональным рестрикциям в отношении членов правления «Росатома». Кроме того, инициатива предусматривает запрет на заключение новых контрактов с этой компанией, а также запрет на инвестиции в атомную энергетику России и ограничение ввоза российского обогащенного урана в Евросоюз.

Авторы документа предлагают ввести переходный период на два года для выхода стран ЕС из «деловых операций, контрактов и других соглашений» с «Росатомом». Помимо этого, может быть установлен особый режим для Венгрии, которой в случае одобрения проекта предоставят девять лет на завершение строительства АЭС «Пакш», в котором участвует российская сторона.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января министр энергетики Украины Герман Галущенко потребовал от Запада ввести санкции против ядерной промышленности России. 24 февраля Британия добавила в свой санкционный список против России лиц, связанных с руководством «Росатома» и российской компанией «Газпром». Ранее против ограничений в отношении атомной отрасли РФ выступали Венгрия, Франция и Болгария.