Москва, 15 апреля, 2023, 06:19 — ИА Регнум. В ходе внезапной проверки боеготовности самолёты морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) Ил-38 и Ил-38Н выполнили поиск подводных целей и провели разведку. Об этом 15 апреля сообщили в Минобороны России.

Mil.ru Тихоокеанский флот

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Экипажи использовали на задании радиолокационные станции и гидроакустические средства поиска.

«В заданном районе на маршрутах возможного развёртывания субмарин условного противника противолодочники осуществили постановку минных заграждений различных типов с воздуха», — добавили в военном ведомстве.

Как передавало ИА REGNUM, 14 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о приведении Тихоокеанского флота в высшую степень готовности для проверки. Военным поставили задачи выполнить торпедные, артиллерийские и ракетные стрельбы. Также отработано поражение корабельных групп и наземных объектов. Целью внезапной проверки названо наращивание способности ВС России отражать агрессию вероятного противника с морских направлений.